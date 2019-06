h-EERLIJK Zoersel heeft bedenkingen bij afbraak zaal Sint-Maarten Toon Verheijen

12 juni 2019

13u41 1 Zoersel De zaal Sint-Maarten in de Lindendreef zal op termijn verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe zaal op een andere plaats in het project PPS Halle. Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL hoopt dat de gemeente alsnog tot andere inzichten komt. “Dit is het meest energievriendelijke gebouw in ons patrimonium.”

h-EERLIJK ZOERSEL vindt het onbegrijpelijk dat net dit gebouw wordt afgebroken, terwijl er duidelijk andere ‘probleemgebouwen’ zijn in de gemeente. “Op pagina 42 van het klimaatplan dat op de gemeenteraad van mei werd besproken (wat overigens is afgevoerd nadat schepen Cindy Van Paesschen zich had onthouden, red), staat een overzicht van het gas- en elektriciteitsverbruik van de gebouwen van het gemeentelijk patrimonium. Een belangrijk deel van de klimaatmaatregelen die je als gemeente kunt nemen, heeft immers te maken met het terugdringen van het energieverbruik van de eigen gebouwen. Wat opvalt, zijn de grote verschillen tussen de gebouwen. En wat al helemaal opvalt, is het geringe energieverbruik in zaal Sint-Maarten. De parochiezaal van Halle is het meest energiezuinige gebouw van ons gemeentelijk patrimonium. En dat wil de gemeente afbreken. Het is volgens ons logischer om bijvoorbeeld eerder het seniorenlokaal aan te pakken dat drie keer kleiner is dan de parochiezaal, maar wel 10 keer meer gas verbruikt of Jeugdhuis De Zoezel dat vijf keer meer elektriciteit gebruikt voor een vergelijkbare oppervlakte en liefst dertig keer meer gas.”

Volgens de meerderheid is het pleidooi van h-EERLIJK Zoersel niet helemaal correct omdat Sint-Maarten hoofdzakelijk verwarmd wordt met mazout en dat is niet opgenomen in de tabel. “Klopt”, repliceert oppositieraadslid Sleeuwaert. “Maar dat is een verbruik van amper 1.500 liter op jaarbasis. Dat is belachelijk weinig. Wij blijven erbij dat je beter een paar honderd duizend euro kan investeren in de renovatie van deze zaal dan voor 1,8 miljoen euro een nieuwe te zetten."