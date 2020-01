h-EERLIJK ZOERSEL en OverHal woedend over gerooide bomen in tuin van pastorie: “Gevaarlijk precedent” emz

31 januari 2020

16u10 2 Zoersel De gemeente heeft vrijdagochtend in eigen beheer bomen gerooid in de tuin van de pastorij. Dat zette kwaad bloed bij oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL en burgerbeweging OverHal. De burgerbeweging startte immers een beroepsprocedure met de vraag de vergunning voor de dorpszaal in de pastorietuin te vernietigen. “Dat de gemeente niet eens de uitspraak afwacht in een lopende procedure is arrogant en creëert een gevaarlijk precedent”, zegt voorzitter van h-EERLIJK ZOERSEL Jos Vekemans. “We wilden de fruitbomen nu al verplaatsen om ze een grotere kans op overleven te geven”, reageert N-VA Zoersel.

Ondanks twee negatieve adviezen van de provinciale administratie, kreeg de gemeente Zoersel op 21 november 2019 van de Bestendige Deputatie toch een vergunning voor de bouw van een dorpszaal in de pastorietuin in Halle-Zoersel. De burgerbeweging OverHal besloot daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen om de vergunning alsnog teniet te doen. “Wij hebben de gemeente ook verzocht geen werken uit te voeren zolang de schorsing van de vergunning boven haar hoofd hing”, zegt Marc De Maeseneer, voorzitter van burgerbeweging OverHal.

Op vrijdagmorgen besloot de gemeente fruitbomen te laten rooien op het domein van de pastorijtuin. Dat viel slecht bij de burgerbeweging. “De dorpsgemeenschap van Halle voelt zich tegen de borst gestoten door deze eenzijdige actie, en door het gebrek aan open communicatie daaromtrent”, zegt De Maseneer.

Provocatie

Ook h-EERLIJK ZOERSEL is verbolgen over de actie van het gemeentebestuur. “Dit is een nodeloze provocatie met verregaande gevolgen”, steekt de oppositiepartij van wal. “Dat de gemeente zich niets aantrekt van de vraag de werken op te schorten, is tenen krullend. Met deze actie steekt de gemeente de middelvinger omhoog naar de honderden mensen die al jaren aangeven dat ze dit project niet lusten”, klinkt het bij h-EERLIJK ZOERSEL.

“De uitspraak van de Raad valt pas binnen enkele weken. Dat de gemeente nu al begint met werken, is bijzonder vreemd. Bovendien is het niet verstandig, want als OverHal de zaak wint, kan de gemeente verplicht worden om alles terug in de originele toestand te herstellen. Dan betaalt de Zoerselse belastingbetaler twee keer: één keer om de tuin te mismeesteren, en één keer om alles terug te herstellen. Dit is werkelijk te gek voor woorden”, zegt Daniël Talpe, ondervoorzitter van h-EERLIJK ZOERSEL.

Fruitbomen laten overleven

N-VA Zoersel beweert net de schorsing van de bouwvergunning te respecteren nadat OverHal beroep aangetekend had. “Uit respect voor de inwoners van de gemeente Zoersel beslist N-VA Zoersel om in het kader van dit beroep te wachten om te starten met de voorbereidende werken die nodig zijn voor de bouwwerken. Die zouden normaal gezien na het bouwverlof van start gaan”, klinkt het.

Volgens N-VA Zoersel zal de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen enkele maanden vallen. “Dat is dan wel in een periode waarin het verplaatsen van bomen te vermijden is. In afwachting van het vonnis suggereerde N-VA Zoersel om de fruitbomen van de publieke tuin van de pastorie te laten verplaatsen naar De Dwergenbergen op een publiek toegankelijke plaats. De uitzonderlijk zachte winter zorgt er immers voor dat veel planten en bomen al opnieuw beginnen te groeien. Fruitbomen zullen weldra in knop staan. Door de bomen nu al te verplaatsen, wil N-VA Zoersel deze bomen een maximale kans tot overleven garanderen”, klinkt het.

Druppel op de hete plaat

Volgens h-EERLIJK ZOERSEL gaat de bezorgdheid van de Hallenaars verder dan alleen de fruitbomen. “Als de plannen van de gemeente worden gerealiseerd zal liefst dertig procent van het groen in de pastorietuin omgezet worden in beton. Dat de gemeente nu enkele fruitbomen wil ‘redden’, is dus een druppel op een hete plaat. Bovendien getuigen de diepe bandensporen in het gras en de onzorgvuldig opgevulde gaten van het totale gebrek van de gemeente aan respect voor honderden bezorgde inwoners van deelgemeente Halle-Zoersel”, voegt Vekemans toe.