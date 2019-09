Grote Bosgebeuren trekt milieubewuste kaart Toon Verheijen

12 september 2019

17u32 2 Zoersel De scouts van Halle zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen voor hun jaarlijks evenement het Grote Bosgebeuren dat dit jaar een feestelijk tintje krijgt door het dertig jarig bestaan.

“We pakken dit jaar uit met toch wel een headliner waar we best trots op zijn”, zegt Laurens Van Dooren. “Met Vato Gonzalez en MC Tjen hebben we toch mooie namen. We hebben ook extra geïnvesteerd in licht en geluid omdat het voor een dertigste verjaardag toch net iets meer mag zijn. Onze mainstage zal dit jaar ook iets meer opvallen maar dat moeten onze bezoekers zelf maar ontdekken (lacht).”

Het Grote Bosgebeuren begon eigenlijk ooit als een simpele barbecue om de start van het scoutsjaar te vieren, maar ondertussen is het uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks 2.800 bezoekers trekt. Dat is ook de limiet, want meer bezoekers mogen ze van de gemeente niet ontvangen. Dit jaar trekt de organisatie ook de kaart van het milieu. “Zo gaan we onder meer met herbruikbare bekers werken”, zegt Laurens. “Ook de frisdrank verkopen we niet meer in kleine flesjes. Vanaf volgend jaar zijn we dat sowieso verplicht dus daarom wilden we het dit jaar al proberen samen met de gemeente. We werken ook nog uitsluitend met led-verlichting. De verpakkingen voor het eten zijn ook biologisch afbreekbaar.”

Het Grote Bosgebeuren, met een reusachtig hert als uithangbord aan de inkom, vindt plaats op zaterdag 14 september.