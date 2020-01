Griet Decock (N-VA) neemt gemeenteraadszetel over van partijgenoot Maxim Van den Bossche emz

16u40 1 Zoersel De gemeenteraad van Zoersel heeft dinsdag Griet Decock verwelkomd als nieuw gemeenteraadslid. Wegens verhuis nam N-VA-gemeenteraadslid Maxim Van den Bossche ontslag.

Als opvolger op de lijst van N-VA neemt Decock de plaats in van Van den Bossche in de gemeenteraad. Op dinsdag 21 januari legde ze de eed af aan voorzitter Marcel De Vos (N-VA). Vervolgens werd ze dan ook uitgenodigd aan de gemeenteraad deel te nemen. Voor de gemeenteraad is Decock geen onbekende. Tijdens de vorige legislatuur was zij immers de voorzitter van dat bestuursorgaan.