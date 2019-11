Gratis rookmelders voor inwoners met leefloon of Z-pas Ewoud Meeusen

21 november 2019

10u04 0 Zoersel OCMW Zoersel biedt inwoners met een leefloon en een Z-pas een rookmelder die ook koolstofmonoxide detecteert. Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van een woning uit te rusten met minstens één rookmelder.

Schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst Cindy Van Paesschen (N-VA) besloot dat Zoerselaars met een leefloon en een Z-pas per verdieping per gezin gratis een beroep kunnen doen op de gemeente voor een rookmelder. Die zal ook koolstofmonoxide detecteren.

Levensreddende maatregel

Van Paesschen neemt de gratis rookmelders voor inwoners van Zoersel met een laag inkomen op in het meerjarenplan van OCMW. Volgens de schepen van sociale zaken is die maatregel van groot belang: bij een woningbrand zorgt een rookmelder ervoor dat de brand in een vroeg stadium ontdekt wordt. Daardoor is de kans groter dat een gezin veilig kan ontkomen.