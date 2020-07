Exclusief voor abonnees Ginliefhebber (59) stookt eigen label om immuuntherapie voor dochter (34) te betalen: “Uw kinderen wil je niet afgeven” emz

29 juli 2020

16u34 0 Zoersel De gin ‘Fight Together’ van Eddy Coeckelbergs (59) uit Sint-Antonius is razend populair. Met de opbrengst van de verkoop kan Eddy een deel van de immuuntherapie in Keulen voor zijn dochter Lies (34) betalen. In 2016 werd bij de lerares een hersentumor van de vierde graad vastgesteld. “Dokters hier gaven haar maar zes maanden. De therapie in Duitsland heeft voor ons deuren geopend”, zegt Eddy.

Een gezonde levensstijl, veel sporten, nooit alcohol gedronken of het fuifbeest uitgehangen, nooit gerookt. En toch slaat op 31 mei 2016 het noodlot toe voor Lies Coeckelbergs. Tijdens het lesgeven op basisschool het Baronneke in Deurne stuikt ze in mekaar. Een epilepsieaanval. Vader Eddy en moeder Lut krijgen aan de telefoon te horen dat hun dochter naar de spoeddienst is gebracht.

In eerste instantie heerste de opvatting dat het niet zo erg was, omdat het zou gaan om een goedaardige hersentumor. Twee maanden later vond de operatie plaats. Toen alle onderzoeken afgerond waren, bleek de situatie heel anders dan oorspronkelijk gedacht. “Het ging om een kwaadaardige hersentumor van de vierde graad, erger kon niet. Met chemotherapie kreeg ze nog een half jaar. De chirurg zei tegen mijn dochter ‘profiteer de komende zes maanden nog maar van het leven’. Dat slaat als een hamer op je kop”, vertelt Eddy.

