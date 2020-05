Gepassioneerd jogger stippelt ‘winkelhier-run’ uit, deelnemers kunnen waardebonnen winnen emz

19u14 0 Zoersel Steven De Backer uit Sint-Antonius Zoersel heeft met de ‘winkelhier-run’ een looptocht van vijf kilometer uitgestippeld. Gedurende heel mei kunnen wandelaars of lopers de met gele pijltjes bewegwijzerde toer van vijf kilometer langs het dorp van Halle-Zoersel en het Zoerselbos lopen en ingeven op de mobiele applicatie ‘Strava’. Deelnemers maken kans op een waardebon van een lokale horecazaak. “Zo wilde ik tegelijkertijd de plaatselijke handelaars steunen en lopers het gevoel geven dat ze toch aan een evenement meedoen”, zegt de initiatiefnemer.

Normaal gezien zou De Backer afgelopen vrijdag deelnemen aan de natuurloop ‘Dauwtrippels’ doorheen de bossen van Halle-Zoersel, Oelegem en Schilde. Door de coronacrisis kon dat evenement echter niet doorgaan. “Dat vond ik heel jammer. Daarom begon ik na te denken of ik niet zelf iets zou kunnen organiseren. Zelf besefte ik dat we ook de lokale economie zouden moeten ondersteunen zodat die het hoofd boven water kan houden. Daarom heb ik mijn idee van de ‘winkelhier-run’ gelanceerd bij mijn kameraad Christiaan Picard.”

Waardebonnen

Als voorzitter van de middenstandsbeweging in Sint-Antonius was Picard zeker te vinden voor het voorstel. Als jogger stelde hij in samenwerking met de Malse atletiekclub D.A.L. de tocht op punt. Hij polste vervolgens bij de handelaren wie geïnteresseerd was een waardebon ter beschikking te stellen voor het evenement. Daarop kreeg hij veel respons. “Heel onze middenstand staat eigenlijk hard achter de ‘winkelhier-run’.” Maar ook bij de burgers is het idee populair. “Op een paar dagen hebben al vijftig mensen deelgenomen. Wie tot en met 31 mei meedoet, maakt kans op een waardebon”, zegt Picard.

De toer kan gestart worden op het Emmapadje, de kruising van de Lage Weg met de Brakenberg, de kruising met de Brakenberg en de Berkemei, de kruising van de Peggerstraat met de Schegelbaan en aan restaurant De Wandeling. Het registreren voor de tombola gebeurt via een online formulier, waar de deelnemers hun gegevens en Strava-link invullen. Meer informatie kan u vinden op het Facebookevenement van de winkelhier-run.