Gemeenteraadsvoorzitter reageert op extra zitting samengeroepen door oppositie: “Uiteraard gaat dit door”

Volgens de oppositie is een bijkomende vergadering via Zoom nodig om de coronamaatregelen te bespreken. De gemeenteraadsvoorzitter zal de gemeenteraad dan ook bijeenroepen. Het tweede artikel van het huishoudelijk reglement stelt immers dat hij dat moet doen als één derde van de zittende gemeenteraadsleden daarom verzoekt. “Het enige wat ze moeten doen is een agenda opstellen en een datum kiezen”, vertelt De Vos. Dat heeft de oppositie in orde gebracht, met als gevolg dat er op dinsdag 25 augustus een bijkomende vergadering zal plaatsvinden.

Lees ook: Zoerselse oppositie roept vanwege coronacrisis extra gemeenteraad samen op 25 augustus