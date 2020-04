Gemeenteraadsvoorzitter misnoegd over eerste virtuele gemeenteraad: om half drie ‘s nachts nog maar halverwege agendapunten emz

22 april 2020

15u42 8 Zoersel Dinsdagavond is de virtuele Zoerselse gemeenteraad uitgelopen tot half 3 ‘s nachts. Op dat moment was nog maar de helft van de agendapunten afgehandeld. Gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) is daarover misnoegd. “Ik hoop dat een beperkte tijd van spreekrecht ingevoerd wordt in het huishoudelijk reglement. Dit kan echt niet meer.”

De Zoerselse gemeenteraad heeft een traditie van een langdurig debat. De vergadering over het meerjarenplan 2020-2025 duurde afgelopen december nog tot 04.18 uur ‘s nachts, hoewel die zoals gewoonlijk om 20 uur van start ging. De gemeenteraadsleden slaagden er afgelopen dinsdagavond opnieuw in de virtuele bijeenkomst tot in de vroege uurtjes te laten uitlopen. Om half 3 ‘s nachts werd er een einde aan gemaakt.

Gouverneur

Voor gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos is de maat vol. Hij overweegt zelfs contact op te nemen met de gouverneur om de situatie aan te kaarten. Wat hem vooral dwars zit, is dat CD&V een punt dinsdagmorgen met hoogdringendheid aan de agenda toevoegde, maar dit eerder wel aan de pers liet weten. “Dat is echt de omgekeerde wereld, dat ik in de krant moet vernemen dat dit een punt zal zijn op de gemeenteraad.” Een uur lang werd er gedebatteerd over het idee om alle inwoners mondmaskers te bieden.

Volgens CD&V-gemeenteraadslid Katrien Schryvers gebeurde het toevoegen van het agendapunt conform het decreet lokaal bestuur en huishoudelijk reglement, ook al werd dat dinsdagmorgen pas aan de gemeenteraadsvoorzitter meegedeeld. “Het is een recht van een gemeenteraadslid een agendapunt toe te voegen. Bij een hoogdringend punt toevoegen kan zelfs staande de zitting, al moet er wel twee derde van de gemeenteraadsleden akkoord gaan om het te behandelen. Dat was het geval. Daarnaast is het eveneens een recht om ruchtbaarheid te geven aan een voorstel dat we in de gemeenteraad willen doen.”

Oppositierol

Toen over het zevende van de veertien agendapunten een discussie van één uur volgde, besloot de gemeenteraadsvoorzitter tot de stemming over te gaan en een de overige punten te verplaatsen naar de gemeenteraad van mei. “Wanneer ik naar huis reed met de auto, werd ik nog tegengehouden door een politie-agent die zich afvroeg wat ik zo laat nog op straat deed. Dit is niet meer serieus”, zucht De Vos.

Volgens fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL Tom Sleeuwaert was het de oppositie die tot drie keer toe vroeg de vergadering te sluiten. “Maar de meerderheid weigerde tweemaal. Toen we overgingen tot stemming, waren er gelukkig enkelingen van de meerderheid wijs genoeg om een einde te maken aan deze nachtbrakerij, die het bestuur perfect had kunnen vermijden.”

In zijn verontwaardiging spreekt De Vos zelfs van ‘obstructiepolitiek’. Volgens fractieleider van h-EERLIJK ZOERSEL Tom Sleeuwaert probeert de oppositie enkel zijn rol te vervullen. “Wij rekken de boel niet nodeloos lang. Het is gewoon jammer dat we steeds met handen en voeten aan de meerderheidspartijen moeten uitleggen waarom wij een tussenkomst doen. Sommige voorgestelde reglementen hangen met haken en ogen aaneen.”