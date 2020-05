Gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos op de vingers getikt door parket: “Ik heb Vlaams Belang nooit fascistisch genoemd, ik heb enkel gezegd dat ze er op lijken” Toon Verheijen

16 mei 2020

16u53 3 Zoersel Gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) van Zoersel zou door het parket in Antwerpen op de vingers getikt zijn omdat hij Wouter Bollansée van Vlaams Belang lid van een fascistoïde partij had genoemd. De Vos zegt zelf niet op de hoogte gebracht te zijn.

Wouter Bollansée van Vlaams Belang diende iets meer dan een week geleden een klacht in tegen Marcel De Vos omdat die hem in een e-mail lid had genoemd van een fascistoïde partij. Hij kreeg gelijk, maar tot een sanctie voor Marcel De Vos zal het niet komen.

Vlaams Belang is ook niet van plan om een schadevergoeding te eisen voor de burgerlijke rechtbank. “Het ging ons om de eer van onze afdeling, partij en onze kiezers en vooral het signaal dat dit soort uitspraken niet langer door ons geaccepteerd worden. Met deze juridische waarschuwing is de gemeenteraadsvoorzitter ontegensprekelijk op de vingers getikt. Het parket voegde in zijn schrijven er bovendien aan toe dat wanneer de verdachte nieuwe feiten pleegt vervolging direct kan worden hernomen. Wij vragen nog altijd duidelijke en openbare excuses.”

Kleuter

Marcel De Vos zelf beweert nog niet op de hoogte te zijn. “De post zal misschien ergens blijven liggen zijn”, zegt De Vos. “Ja ik heb die uitspraak gedaan, maar mijnheer Bollansée moet wel leren begrijpen wat ik schrijf. Fascistoïde wil zeggen dat het lijkt of neigt naar het facisme. Ik heb niet gezegd dat hij een fascist is. En om het te kaderen: het raadslid werd op een bepaald moment door een van onze schepenen een kleuter genoemd. Dat vond hij blijkbaar niet plezant en daarop is hij onder meer mij en de burgemeester beginnen stalken met e-mails. Ik was dat na een tijdje zo beu dat ik daar inderdaad op gereageerd heb.”