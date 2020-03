Gemeenteraadslid misschien tot 1 juni vast in Australië: “Als reiziger sta je voor een voldongen feit” emz

24 maart 2020

20u03 0 Zoersel Door de coronacrisis besloot Australië vanaf woensdag 25 maart tot en met maandag 1 juni al zijn vluchten naar Europa te schrappen. Daardoor moet ook gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL Jos Vekemans mogelijks zijn familiebezoek verlengen. Voorlopig konden hij en zijn vrouw Anita Hunninck immers geen medisch attest bemachtigen, wat nodig is om via Perth een transit in Thailand te kunnen maken. “We mogen van geluk spreken dat we niet in Bangkok vast zijn komen te zitten”, vertelt Jos.

Sinds eind februari verblijft Jos in het West-Australisch dorpje Binningup-beach, op een goeie 14.000 kilometer van zijn thuisbasis Zoersel. Om de vijf jaar gaat Anita in het gezelschap van Jos bij haar zus en schoonbroer op bezoek. Tijdens hun verblijf brak ook in Australië het coronavirus uit. “Vooral in Melbourne en Sydney zouden enkele tientallen besmette personen zijn. Als je weet dat de staat West-Australië bijna zo groot is als heel Europa samen, is er hier moeilijk sprake van een groot probleem. De dichtst bijzijnde besmetting is op ongeveer drie uur rijden van ons.”

Toch werden sinds eergisteren ook in de regio waar het koppel uit Zoersel verblijft, strenge maatregelen en beperking opgelegd. “En dat ondanks hier nog geen besmetting is vastgesteld. Het Gouvernement heeft maandag ook alle restaurants, cafés, scholen en bepaalde winkels gesloten. Ook de hamsterwoede op wc-papier en ontsmettingsmiddelen slaat hier toe, mondmaskers zijn niet meer te verkrijgen. Iedereen moet ook 1,5 meter afstand houden. Het valt wel op hoe gedisciplineerd de mensen hier omgaan met de uitgevaardigde maatregelen.”

Thai Airlines

Hun terugreis vanuit het West-Australisch Perth via het Thaise Bangkok stond gepland op woensdag 25 maart met aankomst op donderdag 26 maart in Brussel. “Dinsdagmiddag kregen we om half 5 het bericht van Thai Airways dat onze vlucht zou doorgaan, in samenwerking met vliegmaatschappijen Lufthansa en Austria Airways. Dat leidde tot grote euforie, namelijk dat we wel degelijk met de laatste vlucht naar Europa konden vertrekken. De zekerheid tot vertrek was groot, vermits ook Lufthansa en Austria Airways mee participeerden in de vlucht.”

Om op het vliegtuig te mogen stappen, moesten Jos en Anita wel in bezit zijn van een medisch attest dat kon bewijzen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. “De dokter in Harvey mocht ons dat document dinsdag niet geven van het Gouvernement. We moesten contact opnemen met het Healthy Gouvernement en digitaal een formulier invullen. Een half uur daarna kregen we het bericht dat we beoordeeld werden als ‘low risk’. Daardoor dachten we dat we aan de vereisten zouden voldoen om te mogen vertrekken.”

Dat bleek echter niet het geval te zijn. “We kregen een bericht van Thai Airlines dat je zonder medisch attest Bangkok niet binnen mag, zelfs niet in transit voor een aansluitende vlucht. Zonder het bewijst mag je zelfs niet inschepen in de vertrekhaven van Perth. Het formulier van Health Gouvernement geldt niet als medisch attest. Na verschillende telefoons wordt ons aangeraden in het ziekenhuis van Bunbury te vragen voor een coronatest. Het is echter niet zeker of die daar afgenomen zal willen worden. Verder zou de uitslag ook pas vrijdag bekend zijn, waardoor we onze vlucht zouden missen”, licht Jos toe.

Geluk bij een ongeluk

Verder probeerden Jos en Anita contact op te nemen met het reisbureau en Thai Airways. “Dat levert echter niets op voorlopig. We proberen een oplossing te vinden via het reisbureau vanuit België. Als we voor woensdag rond half 5 in de namiddag niet aan boord zitten, wordt ons verblijf waarschijnlijk verlengd tot begin juni. Wel zijn we opgelucht dat de plotselinge beslissing van Thailand om reizigers zonder medisch attest te weren, nu gebeurt, terwijl we nog in Australië en niet al in Bangkok zijn.”

Een verlengd verblijf is op zich niet echt een probleem. “Wel missen we onze vertrouwde omgeving in Zoersel en het politieke gebeuren. Als gemeenteraadslid van h-EERLIJK ZOERSEL verricht ik heel wat werk en dat valt nu wel even stil. Daarnaast vinden we het ook jammer dat je als reiziger weinig ondersteuning hebt als er problemen als deze opduiken. Je komt plots voor een voldongen feit te staan”, besluit Jos.