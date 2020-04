Gemeenteraad zal dan tóch digitaal verlopen emz

08 april 2020

12u46 0 Zoersel De gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) heeft dan toch besloten de gemeenteraad van april digitaal via het videoconferentieplatform Zoom te laten verlopen. De beslissing tot een gemeenteraad via e-mail viel De gemeenteraadsvoorzitter Marcel De Vos (N-VA) heeft dan toch besloten de gemeenteraad van april digitaal via het videoconferentieplatform Zoom te laten verlopen. De beslissing tot een gemeenteraad via e-mail viel niet in goede aarde bij de oppositie . “Ik ben er nog nooit van doodgevallen een verkeerde beslissing te corrigeren”, lacht De Vos.

Afgelopen week vond er een heftige discussie plaats in de Zoerselse politiek. Op vrijdag 27 maart stelde CD&V-fractieleider Roel Van Elsacker voor om te bespreken op welke manier de gemeenteraad van april zou kunnen doorgaan ondanks de coronacrisis. De andere oppositiepartijen en gemeenteraadsvoorzitter De Vos stemden in met dat idee. Op woensdag 1 april kregen de fractieleiders het bericht dat de gemeenteraad via e-mail zou gebeuren. Die eenzijdige beslissing beschouwde de oppositie als een 1 aprilgrap. Niets was minder waar: volgens het gemeentebestuur zou dat de meest geschikte manier van werken zijn binnen de context van de Zoerselse gemeenteraad.

Testgemeenteraad

Afgelopen maandag vond een digitale bijeenkomst plaats tussen de zes Zoerselse fractieleiders, burgemeester Liesbeth Verstreken en algemeen directeur Kristof Janssens. Door gezondheidsredenen kon gemeenteraadsvoorzitter De Vos de bijeenkomst niet bijwonen. Normaal gezien zou ook het verloop van de gemeenteraad via e-mail besproken worden. Maar aangezien dat virtueel overleg vlot verlopen bleek te zijn, besloot De Vos ook de gemeenteraad via videoconferentie te laten gebeuren. “Oorspronkelijk vreesde ik dat dat met 27 gemeenteraadsleden op een rijtje onmogelijk zou zijn. Maar toen ik hoorde dat het overleg afgelopen maandag via Zoom vlot verliep, was ik ervan overtuigd dat we dat ook met de gemeenteraad moesten proberen. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad van mei ook niet fysiek plaatsvinden, dus dit is een betere oplossing op lange termijn. We zullen dus maandag 20 april een korte testgemeenteraad via Zoom doen. Op dinsdag 21 april zal de gemeenteraad zoals gewoonlijk vanaf 20 uur plaatsvinden, maar dan virtueel.”

Van Elsacker is tevreden dat het gemeentebestuur toch nog van gedacht is veranderd. “Het fractievoorzittersoverleg van afgelopen maandag op vraag van CD&V Zoersel heeft alsnog zijn vruchten afgeworpen. Ik ben heel blij dat de voorzitter ingaat op het voorstel van de oppositie om de gemeenteraad via videoconferentie te laten plaatsvinden. We zijn er immers van overtuigd dat dat de best mogelijke vergaderwijze is. In deze crisistijden is het meer dan ooit noodzakelijk om samen goede oplossingen te zoeken, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Het is van belang dat de beslissingen doordacht genomen worden en breed gedragen zijn. We blijven dan ook oproepen om het fractievoorzittersoverleg structureel in te regelen. Praten werkt!”