Gemeentebestuur wil Cyriel Verschaevelaan hernoemen naar Vlaamse vrouw emz

16 februari 2020

20u49 3 Zoersel Het gemeentebestuur van Zoersel wil dan toch een nieuwe naam voor de Cyriel Verschaevelaan. In plaats van te verwijzen naar de collaborerende priester-schrijver, wil het gemeentebestuur de straat vernoemen naar een Vlaamse vrouw. “De eerste Zoerselse burgemeester Trien Van Hemeldonck komt zeker in aanmerking”, klinkt het.

Vanwege het controversiële verleden van Cyriel Verschaeve besloten Lanaken, Kortrijk en Sint-Amands-Puurs de voorbije jaren een straat in hun gemeente die verwijst naar de Vlaamse priester, van naam te veranderen. Zo bleven Zoersel, Kapelle-op-den-Bos en Alveringem over als enige Vlaamse gemeentes met een straat die verwijst naar Verschaeve. De gemeente Zoersel wilde echter de geschiedenis duiden door zijn Cyriel Verschaevelaan te behouden, ondanks protest van partijen als sp.a en CD&V. Omdat vele inwoners de naam bleven beschouwen als eerbetoon, zal het bestuur in februari een naamswijziging voorstellen.

Trien Van Hemeldonck

Het Zoersels bestuur heeft de voorkeur voor een straatnaam die verwijst naar een Vlaamse vrouw. “Op die manier willen we inpikken op de actie ‘#Meervrouwopstraat’ geïnitieerd door Sofie Lemaire op Radio 1”, klinkt het. De vrouw naar wie de straat vernoemd zal worden, zou een band moeten hebben met Zoersel. “De Antwerpse dichteres Alice Nahon zou goed in de omgeving van Vlaamse schrijvers passen. Maar ook Trien Van Hemeldonck is een optie. Zij was in de jaren twintig als burgemeester van Zoersel een van de eerste vrouwelijke burgemeesters van het land. Blijkbaar was ze verkozen omdat zij de onenigheden tussen de mannelijke bestuurders kon overstijgen”, zeggen de meerderheidspartijen.

Cultuurraad

Het gemeentebestuur belooft daarbij de praktische beslommeringen voor de bewoners van de straat met nieuwe naam op te vangen. Ook wacht de gemeente het advies van de cultuurraad af. Na het doorlopen van de gehele procedure, kan de gemeenteraad de naamswijziging finaal goedkeuren.