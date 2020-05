Gemeentebestuur wacht oordeel adviesraden af alvorens negatief advies te formuleren voor vier windmolens emz

20 mei 2020

12u45 1 Zoersel Midden juni moet het Zoersels college van burgemeester en schepenen aan de provincie een advies uitspreken over de vier geplande turbines op en rond het industriegebied De Schaaf-Delften op de grens van Malle en Zoersel. Op de gemeenteraad van dinsdag gaf het gemeentebestuur aan er voorlopig negatief tegenover te staan, al zal het wel nog het oordeel van de milieuraad (MINA) en de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) afwachten.

Tot vrijdag 5 juni hebben de inwoners van de gemeente Zoersel nog de kans om bezwaar in te dienen tegen het windturbineproject. De omgevingsvergunningsaanvraag voor de vier windmolens werd door energiespecialist Encon namens de drie privébedrijven Mintjens, Tri nv en Fingo op 31 maart ingediend bij de provincie. Volgens de plannen zouden drie windmolens komen op grondgebied Malle en één op grondgebied Zoersel, vlak achter de voetbalterreinen van KFC Eendracht Zoersel.

In woongebied

Ook de gemeente Zoersel moet zich over het project uitspreken. Ondertussen hebben zowel h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang Zoersel als CD&V Zoersel het gemeentebestuur opgeroepen om negatief advies te verlenen. Die vraag kwam er op vraag van Vlaams Belang ook op de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Emery Frijters (Groen) gaf namens de meerderheidspartijen aan dat ze momenteel niet overtuigd waren van het project. “Ook al zou het project volgens de impactstudies op vlak van geluid, slagschaduw, afstand en gezondheid voldoen aan alle wettelijke normen, toch zijn we niet akkoord met de ruimtelijke inplanting. Het gebeurt te dicht bij woningen. Daarnaast is er niets veranderd op vlak van inplanting of hoogte van de windmolens.”

Daarop pikt zijn partijgenoot en milieuschepen Marc De Cordt op in. “De impact op de omgeving blijft te groot. In het klimaatplan staat dat wij actie zullen nemen om op zoek te gaan naar andere locaties. Daarenboven is het burgerparticipatieproject niet wat wij verwacht hadden. De initiatiefnemers hebben niet samengezeten met de omwonenden voor een ruime vorm van participatie te bespreken. Er is niet tot een gedragen project gekomen”, zegt hij.

Adviesraden afwachten

Hoewel het gemeentebestuur zich negatief uitdrukte over het windturbineproject, is een negatief advies van de gemeente Zoersel nog geen feit. Daarvoor wacht het bestuur nog op wat de MINA-raad en Gecoro daarover nog te zeggen hebben. Terwijl de gecoro samenkomt op woensdag 3 juni, zal de MINA-raad vergaderen op 11 juni. “We zullen hun aangebrachte argumentatie meenemen in het uiteindelijke besluit. Maar dat wil niet zeggen dat als die een andersluidend advies hebben, wij daarvoor ook hun standpunt per definitie zullen veranderen. Wel willen we luisteren naar hun deskundige visie”, besluit schepen De Cordt.