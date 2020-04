Gemeentebestuur steunt Bohicon in strijd tegen coronavirus met 17.500 euro emz

03 april 2020

11u35 0 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur heeft haar stedenbandpartner Bohicon in het Afrikaanse Benin met een financiële steun van 17.500 euro gesteund in de strijd tegen het coronavirus. Ondertussen telt de stad al zes bevestigde besmettingen.

De wereldwijde pandemie van COVID-19 treft ook Afrika. In Benin zijn verschillende steden in lockdown gegaan, waarbij scholen en kerken hun deuren sluiten. De uitbraak van het coronavirus bezorgt eveneens kopzorgen aan Bohicon, de Beninese stad waarmee Zoersel een stedenband heeft en waar al verschillende jaren Zoerselse politici, bibliotheekmedewerkers en jongeren op bezoek gaan. Omdat het stadsbestuur van Bohicon te weinig middelen heeft om doeltreffende acties te ondernemen, richtte het zich tot Zoersel.

Sensibilisering

Het Zoersels schepencollege besliste daarop om een toelage van 17.500 euro te storten aan Bohicon. Die som wordt normaal jaarlijks toegekend voor het scholenfonds. Nu zal het stadsbestuur dat bedrag gebruiken om verschillende acties op touw te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Er zal een werkgroep opgericht worden bestaande uit professionals en het stadsbestuur om alle nodige acties te coördineren. Die zal sensibiliseringscampagnes voor de bevolking opzetten. Op cruciale openbare plaatsen als materniteiten of markten komen mobiele installaties waar mensen hun handen kunnen wassen.

De gemeente Zoersel hoopt op die manier zijn steentje te kunnen bijdragen om het ergste in Bohicon te voorkomen. “Als alle zeventien Belgische gemeenten die een Beninese stedenband hebben, hetzelfde doen, kan een vierde van alle gemeentes in Benin een stapje vooruit zetten in deze crisisperiode”, klinkt het.