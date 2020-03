Gemeentebestuur geeft 500 euro aan handelszaken die deuren moeten sluiten door coronacrisis emz

27 maart 2020

18u08 0 Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur neemt maatregelen om al haar bewoners, verenigingen en ondernemers in deze crisistijd te ondersteunen. Voor de oppositiepartijen h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang was het van belang dat de lokale middenstanders financieel ondersteund zouden worden. Het gemeentebestuur kondigde vrijdag aan vijfhonderd euro te zullen doneren aan de handelszaken die hun deuren tijdelijk gesloten moeten houden.

Ook Zoersel is in de ban van de crisis veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19. Het gemeentebestuur zal trachten hulp te bieden aan de doelgroep die de grootste klappen heeft gehad bij de aanvang van deze crisis. Dat doen de meerderheidspartijen door te informeren, te sensibiliseren en concrete hulpvragen tegemoet te komen, ook met financiële steun.

Middenstanders

De lokale handelaars die door de coronacrisis moesten sluiten, zullen dus 500 euro krijgen van de gemeente Zoersel. Wie wel nog open kan blijven door gerechten te laten afhalen of te leveren, zal extra in de schijnwerpers geplaatst worden. Dat gebeurt aan de hand van een opsomming op de gemeentelijke website, nadat de horecazaken zich bij de gemeentediensten aangemeld hebben. De gemeente zal haar aankopen nog meer lokaal centraliseren. “Als gemeente moeten we zelf de korte keten promoten en het goede voorbeeld geven”, zeg het gemeentebestuur.

h-EERLIJK ZOERSEL is tevreden met die maatregelen. Zelf wilde de oppositiepartij immers graag een overzicht van handelaars die nog actief zijn ondanks de coronacrisis. “Het is een eerste goede stap. Wel zullen wij nog steeds ons voorstel van een eenmalige Zoerselcheque van tien euro voor iedere inwoner van de gemeente lanceren op de eerstvolgende gemeenteraad. Op die manier kunnen de Zoerselaars de lokale middenstanders dan ondersteunen”, zegt gemeenteraadslid Tom Sleeuwaert.

Retributievrijstelling

Ook de marktkramers en kermiskramers mogen ondersteuning verwachten. Ze zullen vrijgesteld worden van staangeld ter compensatie van alle marktdagen waarop de markt niet is kunnen doorgaan. Dat gebeurt voor een gelijk aantal marktdagen. Bovendien krijgen ze een terugbetaling van de niet doorgegane edities. De kermiskramers zullen in 2020 vrijgesteld zijn van retributies. Daarnaast denkt het gemeentebestuur aan de bouwsector. Er zal immers geen retributie geïnd worden voor de inname van openbaar domein voor de periode waarin de werf stil ligt.

Sociale inspanningen

Het gemeentebestuur denkt niet alleen aan de middenstanders. Ook de meest kwetsbaren krijgen extra ondersteuning. Binnen de Sociale Dienstverlening wordt een budget van 25.000 euro voorzien voor wie het sociaal moeilijk heeft. Dat komt bovenop de extra budgetten die uitgetrokken wordt om de sluiting van de sociale kruidenier ‘De NetZak’ op te vangen.

Als blijk van appreciatie neemt het gemeentebestuur neemt de kosten van kinderopvang in de paasvakantie voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen volledig op zich. Dat is ook geldig voor kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Daarenboven vergeet het Zoersels gemeentebestuur de verenigingen niet. Alle geannuleerde reservaties zijn vrijgesteld van retributies. De huur van gemeentelijke lokalen of het gemeentelijk materiaal binnen Zoersel kunnen vrijgesteld van retributie omgeboekt worden naar een nieuwe datum.

Aanzet

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat ze daarmee slechts een aanzet wil geven, aangezien we nog in volle crisis zitten. “De maatregelen zijn weloverwogen en dienen ingezet te worden waar er noden zijn. We willen een woord van dank richten aan wie zijn steentje bijdraagt om de crisis te bestrijden. Ten slotte roepen we op dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt en elkaar daarin ook steunt, zodat we snel terug de draad van ons normale leven kunnen oppikken”, klinkt het.