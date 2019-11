Gemeente Zoersel waarschuwt voor oplichterswebsite strafregister.be Ewoud Meeusen

15 november 2019

12u40 0 Zoersel In Zoersel werd een inwoner slachtoffer van oplichting. Hij kocht via de website strafregister.be voor dertig euro een uittreksel uit het strafregister. De gemeente waarschuwt de inwoners zich niet te laten vangen door dergelijke sites. Uittreksels uit het strafregister zijn immers gratis te verkrijgen bij de gemeente zelf.

Betalende websites als strafregister.be doen alsof ze een dienst verlenen aan de burger. Maar dat is niet zo. De FOD Justitie onderneemt momenteel gerechtelijke stappen om de praktijk te stoppen. De gemeente geeft aan dat de inwoners van Zoersel via de gemeentelijke website of aan het loket van dienst bevolking in het gemeentehuis gratis een uittreksel uit het strafregister kunnen bekomen.