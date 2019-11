Gemeente Zoersel opent rouwregister voor overleden Antwerp-fan Ewoud Meeusen

28 november 2019

16u08 4 Zoersel Het gemeentebestuur van Zoersel opent een rouwregister voor de 28-jarige Ben Vanleene. Iedereen die zijn of haar deelneming wil betuigen, kan dat vanaf vandaag in het gemeentehuis.

Woensdagavond maakte het parket bekend dat de menselijke resten die zondag in het Straatsburgdok gevonden werden, die van de vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene waren. Ben groeide op in Zoersel. Daarom besloot de gemeente een rouwregister te openen. Ook het gemeentebestuur betuigt zijn medeleven: “Onze gedachten gaan uit naar de familie en vrienden van Ben. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken.

Wie zijn steun wil betuigen, kan daarvoor tijdens de openingsuren terecht in de raadzaal van het administratief centrum op de Handelslei 167.

