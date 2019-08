Gemeente zoekt organisator voor parkavonden Halle Toon Verheijen

22 augustus 2019

De gemeente is op zoek naar een concessionaris die in 2020, 2021 en 2022 de traditionele parkavonden in Halle wil organiseren. Kandidaten hebben tot 15 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen. De organisator moet in juli en augustus minstens vier en maximaal acht concerten organiseren, ze moeten gratis toegankelijk zijn en een breed publiek aanspreken. Één concert moet met de cultuurraad georganiseerd worden en een samen met de derdewereldraad. Daar staat dan telkens ook een subsidie tegenover. Alle optredens moeten eindigen om ten laatste 23.30 uur. Voor de organisatie moet er ook beroep gedaan worden op lokale verenigingen. Kandidaten moeten voor 15 oktober een dossier indienen via cultuur@zoersel.be.