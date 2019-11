Gemeente wil leerlingen te voet of met de fiets belonen met digitale munten-systeem Ewoud Meeusen

27 november 2019

Zoersel Het Zoersels gemeentebestuur wil investeren in een systeem van beloning voor leerlingen van de basisscholen die te voet of met de fiets naar school gaan. Via een chip op de fiets of aan de boekentas kunnen ze digitale munten verdienen. Daarmee kunnen ze terecht bij lokale handelaars. Zo willen de meerderheidspartijen de jeugd aanmoedigen klimaatvriendelijke vervoersmiddelen te nemen.

Wie in Zoersel te voet of met de fiets naar de basisschool gaat, zal daar vanaf 2020 waarschijnlijk voor beloond worden. Het gemeentebestuur besloot te investeren in een beloningssysteem. Op de fiets van kinderen die naar school rijden, wordt een chip gemonteerd. Wie te voet gaat, krijgt een sleutelhanger met chip. Aan de schoolpoort passeren de kinderen langs een scanner. Na x-aantal scans krijgen de leerlingen een digitale munt. Daarmee kunnen de kinderen terecht bij lokale handelaars: “We stimuleren aankopen bij plaatselijke ondernemers die met een eenvoudige smartphone-applicatie de digitale munten zullen kunnen aannemen”, vertelt schepen voor lokale ondernemers Olivier Rul (Open VLD).

Succesverhaal

Het systeem werd eerder al met groot succes geïntroduceerd in Bonheiden, waar het aandeel van verplaatsingen met de fiets of te voet met 50 procent toenam: “Met het nieuwe systeem zou ook Zoersel meer veiligheid aan de schoolpoort kunnen garanderen. Minder autoverkeer verbetert bovendien de luchtkwaliteit”, zegt Schepen van Mobiliteit en Milieu Marc De Cordt (Groen).

Ook burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) is als fervent fietser tevreden dat de gemeente op een moderne manier werkt aan de mobiliteit. Begin volgend jaar zal het systeem besproken worden met de scholen en lokale ondernemers.