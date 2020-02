Gemeente voert preventiecampagne om coronavirus te vermijden emz

19u08 0 Zoersel Het coronavirus maakt ook zijn opgang in Europa. Daardoor krijgt de gemeente Zoersel verschillende meldingen van ongeruste burgers binnen. De gemeente start een campagne op. “Het is belangrijk de burgers te informeren en niet nodeloos ongerust te maken”, zegt schepen voor Gezondheid Cindy Van Paesschen (N-VA).

De afgelopen dagen raakte bekend dat ook twee Nederlanders besmet zouden zijn met Covid-19, beter bekend als het coronavirus. Dat zorgt ook voor ongerustheid in Zoersel. “Wij hebben voor het gemeentelijk personeel al ontsmettende handlotion gekocht. We raden de personeelsleden aan hun handen en toetsenbord geregeld te reinigen”, zegt Van Paesschen.

Informatie

De gemeente Zoersel wil ook haar burgers correct informeren. “Volgens onze overheden is de kans reëel dat er ook in België patiënten zullen opduiken. Dat is echter geen reden tot onrust: overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om eventuele patiënten op te vangen te verzorgen en te isoleren”, klinkt het.

Daarbij geeft de gemeente via verschillende kanalen nog de volgende zeven nuttige tips mee om het coronavirus en andere ziektes als griep te voorkomen.

1. Was regelmatig en grondig gedurende veertig à zestig seconden je handen met water en zeep.

2. Hoest in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten van je neus. Gooi die vervolgens weg in een afsluitbare vuilbak.

4. Vermijd handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

5. Blij zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk.

6. Vermijd zelf nauw contact met zieken.

7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

Meer tips en adviezen over het coronavirus vind je op www.info-coronavirus.be. Wie met vragen zit, kan ook bellen met het federale callcenter op 0800 14689.