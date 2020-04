Gemeente verwijdert op vraag van Agentschap Wegen en Verkeer 150 à 200 verkeersborden met aanduiding ‘verhoogd kruispunt’ emz

14 april 2020

17u42 0 Zoersel De gemeente Zoersel zal 150 à 200 verkeersborden die duiden op een verhoogd kruispunt en diens onderborden, na de paasvakantie verwijderen. Dat gebeurt op vraag van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. “Op die manier wordt de toevloed aan verkeersborden op de openbare weg ingeperkt”, zegt mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen).

Vroeger moesten de F87- en A14-verkeersborden aangeven dat een kruispunt verhoogd is. Door de evolutie van de snelheidsbeperkingen zijn de deskundigen van het Agentschap voor Wegen en Verkeer volgens De Cordt van oordeel dat een specifieke aankondiging dat men een verhoogd kruispunt nadert niet meer nodig en zelfs overbodig is. “Daarom vraagt het Agentschap voor Wegen en Verkeer de gemeentes om de borden te verwijderen. Op het grondgebied van Zoersel gaat dat om 150 à 200 verkeersborden. Aan elk verhoogd kruispunt in de gemeente zullen die borden verdwijnen”, zegt De Cordt.