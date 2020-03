Gemeente verkoopt overtollig hout via veilingsite emz

02 maart 2020

12u25 2 Zoersel De gemeente Zoersel verkoopt tussen maandag 9 en maandag 30 maart overtollig hout. De verkoop gebeurt via online veiling.

Ieder jaar verkoopt de gemeente Zoersel brand- en geriefhout. Nadat er een grondige selectie van hout gebeurd werd, bleven er nog heel wat loten over voor de verkoop. Die zal niet meer gebeuren via mondelinge biedingen, maar via de online veilingsite I&O Auctions. Vanaf maandag 9 maart tot maandag 30 maart is bieden mogelijk. Na gratis registratie kan u op een gewenst lot bieden. Als u op ‘bekijk uw bod’ klikt, berekent de computer uw bod, inclusief veilingkosten en BTW. Als uw bod bevestigd is, is uw bieding definitief. Dan kan u dat ook niet meer intrekken.

Aankoop ophalen

Vanaf maandag 9 maart zijn de loten hout te bezichtigen achter de voetbalpleinen van Zoersel. Die plek is bereikbaar via de Kievitheide. De aangekochte loten kunnen op dinsdag 7 april tussen 10 en 12 uur opgehaald worden. Daar kan u uw bon laten aftekenen.