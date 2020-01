Gemeente treft onaangename oranje boommarkeringen aan emz

11u56 0 Zoersel Het gemeentebestuur vraagt om geen markeringen aan te brengen in Zoersels bos. Afgelopen week werden verschillende oranje markeringen gesignaleerd op paaltjes, bomen, omheiningen en verkeersborden in en rond de bossen van deelgemeente Halle. De aangebrachte strepen verstoren echter het mooie zicht op het bos.

De Zoerselse coalitie roept op om geen spuitbussen te gebruiken om aanwijzingen te geven voor een uitgestippeld parcours. De felgekleurde markeringen in of rond bosgebied zijn immers niet zomaar te verwijderen en blijven nog lange tijd zichtbaar. Op die manier hebben ze een negatieve impact op het natuurlijke, groene bos. De gemeente verbiedt dan ook gekleurde spuitbusmarkeringen of andere technieken als nagels die schade aan de natuur of infrastructuur kunnen aanbrengen. Er wordt aangeraden touw of lint te gebruiken voor aanwijzingen of om instructieblaadjes mee vast te knopen aan bomen.