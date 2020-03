Gemeente toont warm hart met witte lakens en steunkaartjes emz

27 maart 2020

16u56 0 Zoersel Door de coronacrisis ontstaat een ongeziene solidariteit. Ook de gemeente Zoersel toont haar warm hart met twee witte lakens aan het gemeentehuis als teken van steun voor de zorgmedewerkers en alle vrijwilligers. Verder laat het gemeentebestuur ook in te kleuren steunkaartjes verspreiden, die de inwoners van Zoersel kunnen schenken aan de lokale middenstanders of andere dienstverleners.

Op vrijdag 20 maart hingen heel wat Zoerselaars witte lakens uit de ramen om de zorgmedewerkers te bedanken. Aan de ingang van het administratief centrum wapperen sinds deze week eveneens twee witte lakens. “Die zijn ter ere van de medische sector en alle vrijwilligers die zich volop inzetten om de coronacrisis te bedwingen”, klinkt het. Schepen voor Seniorenbeleid en Buurtwerking Michaël Heyvaert (N-VA) is alvast laaiend enthousiast over het initiatief. Maar in de gemeente Zoersel blijft het niet bij witte vlaggen uithangen. “Het is het geweldig om te zien hoe vanuit de buurtwerking en wijkcomités zich initiatieven ontwikkelen om vooral de kwetsbaren - in dit geval zeventigplussers - bij te staan. Via de dienst vrije tijd zijn wij op zoek naar lokaal talent om op regelmatige tijdstippen ‘balkonconcerten’ te geven”, zegt Heyvaert.

Morele opkikker

Daarnaast wil de gemeente Zoersel de plaatselijke middenstand een morele opkikker bezorgen. Sinds kort kunnen de Zoerselaars via de gemeentelijke website, maar ook uit de wekelijkse ‘flitsberichten’ die in elke brievenbus gepost worden, in te kleuren steunkaartjes vinden. Nadat die versierd zijn, kunnen de kinderen, jongeren of volwassenen de plaatselijke bakker, slager, of supermarkt, maar ook de vuilnisophaler, de postbode en andere dienstverleners bedanken met een kleurrijke steunbetuiging. “De steunkaartjes vormen een waardevolle morele steun”, zegt Heyvaert.