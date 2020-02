Gemeente test knip in Hendrik Conscienselaan en omliggende straten emz

21 februari 2020

16u17 0 Zoersel De gemeente Zoersel zal een proefopstelling van een knip in de Hendrik Consciencelaan en omliggende straten testen. Op die manier wil de gemeente het sluipverkeer en overdreven snelheid daar beëindigen. Tussen half maart en eind augustus zullen de straten op welbepaalde kruispunten afgesloten worden worden voor gemotoriseerd verkeer.

In het verleden zijn er herhaaldelijk klachten geweest over sluipverkeer en overdreven snelheid in de Hendrik Conscienselaan. De gemeente zag die fenomenen bevestigd in enkele metingen en tellingen. Na de bewonersvergaderingen in mei en september van het afgelopen jaar, werd beslist een knip in de straat te testen. Om te vermijden dat het autoverkeer zich simpelweg zou verplaatsen naar omliggende straten, zal ook in de Ten Halvelaan, de Rubenslaan en de Manderleylaan een knip voorzien worden.

Proefperiode

Vanaf half maart zullen de straten met wegneembare paaltjes afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. De proefperiode loopt tot 31 augustus 2020. De Hendrik Conscienselaan wordt afgesloten aan het kruispunt met de Sint-Antoniusbaan. De Ten Halvelaan, de Manderleylaan en de Rubenslaan krijgen paaltjes ter hoogte van het kruispunt met de Antwerpsedreef. De afsluiting aan de Rubenslaan zal wel pas worden uitgevoerd nadat de ruwbouwwerken van een woning in de straat afgerond zijn. Aan het einde van de proefperiode wordt de nieuwe verkeerssituatie geëvalueerd, waarbij de gemeente de bewoners opnieuw bevraagt.

Omdat de paaltjes wegneembaar zijn, zijn leveringen met grote vrachtwagens voor bewoners van de bovengenoemde straten nog steeds mogelijk. Daarbij dient de bewoner op borg de sleutel van het wegneembaar paaltje tijdelijk te gaan ontlenen op de dienst onderhoud infrastructuur aan het Zonneputteke 1E in Zoersel.