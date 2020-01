Gemeente test hondenlosloopzone in Halle-Zoersel emz

17 januari 2020

17u26 0 Zoersel De gemeente Zoersel test een hondenzone uit in Halle-Zoersel aan buurtweg 45. Tussen 15 januari en 17 februari kunnen de inwoners van de gemeente het initiatief al eens gaan uitproberen. In het kader daarvan kunnen ook bezwaren of opmerkingen ingediend worden via het Agentschap voor Natuur en Bos.

Van woensdag 15 januari tot maandag 17 februari zal het perceel langsheen buurtweg 45, de trage weg die Halle-Velden met De Blokskens in Halle-Zoersel verbindt, ingericht worden als hondenzone. De honden mogen zonder leiband in het omheinde bos vrij maar onder toezicht rondlopen. Hondenbegeleiders mogen heel de afgebakende zone betreden. De inwoners van Zoersel kunnen hebben bij dat initiatief ook inspraak. Het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling en het bijhorend plan ligt ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.

Wie bezwaren of opmerkingen heeft, kan die tot maandag 17 februari via mail naar tim.audenaert@vlaanderen of per brief gericht aan het Agentschap voor Natuur en Bos ter attentie van Tim Audenaert, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen sturen.