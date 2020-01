Gemeente slaat handen in elkaar met Vlaamse Ombudsman emz

22 januari 2020

18u01 0 Zoersel De gemeente Zoersel is een samenwerkingsverband begonnen met Bart Weekers. Op die manier is Zoersel de tweede gemeente in de provincie Antwerpen die de handen in elkaar slaat met de Vlaamse Ombudsman.

Wie in de gemeente Zoersel klachten heeft over thema’s als dienstverlening, mobiliteit of (sociaal) wonen, kan tegenwoordig niet alleen terecht bij de gemeente zelf, maar ook bij Vlaams Ombudsman Bart Weekers. Op Beerse na is Zoersel op die manier de eerste gemeente in de Provincie Antwerpen die op hem een beroep doet. “Onze expertise zorgt ervoor dat een kleine gemeente als Zoersel op relatief eenvoudige wijze kan aanpikken bij de hoogste kwaliteitsstandaarden inzake aanpak van onvrede. Ik verwacht dan ook dat Zoersel mee de omslag zal maken naar een gemeentebestuur die onvrede ziet als een uitgangspunt om samen vooruit te kijken hoe het beter kan”, licht Weekers toe.

De Vlaamse Ombudsman vormt een brug tussen de gemeenteraad enerzijds en de burgers anderzijds. Ieder jaar bundelt Weekers de ingediende klachten om die terug te kunnen koppelen naar de gemeenteraad. Gedurende de eerste drie jaar is het samenwerkingsverband kosteloos voor de gemeente, daarna volgt na evaluatie een prijsmodel.