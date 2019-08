Gemeente richt werkgroep op voor herinrichting dorpsplein Halle Toon Verheijen

23 augustus 2019

11u20 1

De gemeente doet een oproep aan inwoners van Zoersel en dan vooral Halle om zich kandidaat te stelen om deel te nemen aan de werkgroep rond de herinrichting van het dorpsplein van Halle. “Voor het uittekenen van een globaal voorstel roept het gemeentebestuur een verruimde werkgroep in het leven”, klinkt het. “In die werkgroep voorzien we sowieso plaats voor politieke vertegenwoordigers, verenigingen die vaak van het plein gebruikmaken, de middenstand, de actiegroep OverHal en de gemeentelijke basisschool Pierenbos. Daarnaast willen we graag de werkgroep uitbreiden met geïnteresseerde én gemotiveerde inwoners bij voorkeur uit de deelgemeente Halle.”

Kandidaten hebben tijd tot 16 september om zich kandidaat te stellen. Dat lan per e-mail naar katrin.janssen@zoersel.be. De verruimde werkgroep start half oktober. Het aantal bijeenkomsten en het moment waarop de werkgroep samenkomt, wordt in onderling overleg met de deelnemers bekeken.