Gemeente organiseert mondmaskerbedeling op drie verdeelpunten, laatstejaarsstudenten middelbaar op 11 mei al welkom emz

08 mei 2020

15u00 0 Zoersel De gemeente Zoersel zal de bedeling van de mondmaskers en filters op één centraal punt in iedere deelgemeente organiseren. Terwijl vrijwilligers mondmaskers naaien in De Kapel, heeft de gemeente al achthonderd filterpakketjes van de federale overheid ontvangen. Studenten uit het zesde middelbaar kunnen aankomende maandag al langsgaan voor een mondmasker en filterpakketjes voor henzelf en hun familie.

Sinds donderdag 1 mei zijn een heleboel vrijwilligers in De Kapel mondmaskers aan het naaien. Hun maximumcapaciteit beperkt zich echter tot duizend stuks per week. De gemeente Zoersel engageert zich echter om zelf ook nog mondmaskers aan te kopen.

Op dit moment zijn er nog niet voldoende mondmaskers voor alle 20.000 Zoerselaars boven de twaalf jaar. De gemeente wil ervoor zorgen dat iedereen na verloop van tijd over een mondmasker en mondmaskerfilters beschikt, maar dat zal wel stapsgewijs moeten gebeuren.

Stormloop vermijden

Om een stormloop te vermijden en te voorkomen dat het uitdelen van de mondmaskers sneller gaat dan de aanleg van de voorraad, zal de bedeling in verschillende fases gebeuren. De eersten die een mondmasker en filters mogen komen ophalen, zijn laatstejaarsstudenten uit het middelbaar en hun familie. Dat kan reeds vanaf maandag 11 mei. Wel vraagt de gemeente dat wie reeds een mondmasker heeft, enkel filters te komen ophalen. Andere Zoerselaars kunnen een masker en een filter komen ophalen als in de weken daarop de voorraad voldoende is aangevuld.

In dat kader lanceert de gemeente Zoersel nog een oproep aan wie zelf mondmaskers maakt. Die kunnen de mondmaskers komen binnen te brengen in het naaiatelier of op de drie verdeelpunten. Daarnaast kunnen de vrijwilligers in het naaiatelier nog witte stikdraad en lint gebruiken.

Drie verdeelpunten

In deelgemeente Zoersel vormt de bibliotheek van Zoersel het verdeelpunt. Dat is geopend van maandag tot vrijdag tussen 14 en 17 uur. In Halle-Zoersel is de bibliotheek het afhaalpunt. Dat is op dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 14 en 17 uur geopend. In Sint-Antonius Zoersel zal de inkom van het administratief centrum op de Handelslei als verdeelpunt dienst doen van maandag tot vrijdag tussen 14 en 17 uur. Wie een mondmasker of filters wil komen afhalen, dient zijn identiteitskaart mee te brengen.

Het naaiatelier is deze week op vrijdag 8 mei geopend tussen 19 uur en 21 uur 30. Op zaterdag 9 mei en zondag 10 mei is dat tussen 9 en 15 uur. Van maandag 11 mei tot vrijdag 15 mei is het opent het atelier de deuren van 13 uur 30 tot 17 uur en van 19 uur tot 21 uur 30.