Gemeente opent eerste hondenlosloopzone aan de Akker: “Baasjes moeten zich wel aan de regels houden” Oppositie hekelt feit dat uitnodiging voor de opening laat is toegekomen Toon Verheijen

13 september 2019

13u37 0 Zoersel Baasjes en hun trouwe viervoeters kunnen vanaf vandaag terecht in de allereerste hondenlosloopzone in de gemeente aan Akker tussen de Bethaniëlei en het Stoppelveld. Er komen er later nog twee bij.

“Honden mogen er zonder leiband loslopen, zicht uitleven en eens goed ravotten”, zegt schepen van Die-renwelzijn Michael Heyvaerts. “De honden en hun baasjes kunnen er ook socialiseren. Het is nu de bedoe-ling dat we op relatief korte termijn ook nog in Halle en Zoersel zelf een hondenlosloopzone voorzien.” De gemeente benadrukt wel dat er ook bepaalde regels gelden. “Elke hond blijft onder toezicht van zijn baasje en moet ook gehoorzamen. Honden die niet gehoorzamen zijn niet toegelaten”, zegt Heyvaerts nog. “Agres-sieve honden moeten aangelijnd blijven. We benadrukken ook dat de zone geen toilet is en dan honden-poep dus altijd opgekuist moet worden. En wie de zone terug verlaat, moet zijn hond voor het buitengaan terug aanlijnen.” Een buurtbewoner die bij de opening aanwezig was, had wel zijn bedenkingen. “Ik hoop dat de honden niet in de tuinen gaan belanden die aan de zone grenzen”, zegt de man. “Als dat wel is hoop ik dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt.”

Ook oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL was nadrukkelijk aanwezig op de opening. “Wij lanceerden in 2018 al het voorstel van een hondenlosloopzone”, zeggen Jos Vekemans en Tom Sleeuwaert. “We zijn blij dat door onze actie toen de meerderheid dit ook effectief heeft gerealiseerd. Al betreuren we wel dat we rijkelijk laat zijn uitgenodigd voor deze opening net als andere leden van de gemeenteraad. We hebben die uitnodi-ging pas woensdag gekregen. De meerderheidspartijen wisten echter al langer dat de opening van de hondenlosloopzone dan zou plaatsvinden. We kunnen ons dus niet van de indruk ontdoen dat men van de opening een ‘feestje van de meerderheid’ wilde maken.” Charlotte Vercruyssen roept het gemeentebestuur ook op om voldoende aandacht te besteden aan het beheer van de hondenlos-loopzones. “Goede afspraken, maken goede vrienden. Het is daarom belangrijk om preventief te werken door een duidelijk gebruiksreglement uit te hangen en vuilbakjes te voorzien voor de poep-zakjes en ander afval. Het zou ook goed zijn mocht de gemeente verspreid over het openbaar do-mein en zeker op plaatsen waar er veel gewandeld wordt, vuilnisbakjes voorzien voor poepzakjes. Die vinden we nog al te vaak langs de kant van de weg.”