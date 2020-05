Gemeente onderschrijft tienpuntenplan reizigersbeweging: “Ook wij willen burgers uit ‘koning auto’ krijgen” emz

08 mei 2020

11u20 0 Zoersel Het Zoersels college van burgemeester en schepenen heeft beslist het tienpuntenplan van reizigersbeweging TreinTramBus voor meer en beter openbaar vervoer in Antwerpen te onderschrijven en te steunen. Zo ijveren de meerderheidspartijen voor een volwaardig alternatief voor de Zoerselaar om de dagelijkse files naar Antwerpen te vermijden.

De reizigersbeweging kwam op maandag 13 april naar buiten met het tienpuntenplan om het vervoersaanbod in de Antwerpse regio te versterken. Een belangrijk punt daarin is het doel om tegen 2030 minstens vijftig procent van de verplaatsingen met de fiets of het openbaar vervoer te laten gebeuren. Die ‘modal shift’ moet mogelijk gemaakt worden door het openbaar vervoer onder meer slimmer, sneller, financieel laagdrempeliger en gebruiksvriendelijker te maken.

‘Modal shift’

Volgens mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen) past de platformtekst van de reizigersbeweging in het beleid dat de gemeente Zoersel heeft uitgestippeld. Dat moedigt verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer aan. Zo wil de gemeente Zoersel eveneens tegen 2030 een ‘modal shift’ realiseren, zodat vijftig procent van de verplaatsingen op een duurzame manier gebeurt. Die doelstelling maakt ook deel uit van het gemeentelijk klimaatactieplan. “Om dat te kunnen realiseren moet het vervoersaanbod aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk en vooral economisch gemaakt worden. Enkel zou kunnen we de burgers uit ‘koning auto’ krijgen.”

Station Noorderkempen

Specifiek voor de Zoerselaar zou dat dan kunnen gebeuren door meer de trein te nemen. “Daarbij heeft het station Noorderkempen in Brecht een cruciale rol en is het de ideale opstapplaats om vanuit onze regio op een snelle en comfortabele manier in Antwerpen en heel snel in centrum Brussel te geraken”, zegt De Cordt.

Die optie wordt binnenkort echter economisch minder aantrekkelijk. NMBS zal de parking aan het station vanaf de zomer betalend maken. Dat is net iets waar TreinTramBus zich in zijn tienpuntenplan tegen verzet. “Wie aan de rand parkeert en daar de trein, tram of bus neemt, zou moeten beloond worden tegenover wie met de auto tot in het hartje van de stad rijdt”, klinkt het.

Het Zoersels gemeentebestuur zal daar ook weerwerk tegen bieden. “We doen er samen met de andere gemeenten van de Vervoersregioraad alles aan om de NMBS te overtuigen deze ongepaste maatregel te annuleren. Beter nog, we willen dat de spoorwegmaatschappij de parkeerzone voor treingebruikers gratis houdt én uitbreidt. Elk treinticket betekent immers een auto minder in de file!”, besluit De Cordt.