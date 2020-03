Gemeente klaagt over afval afkomstig van volgeladen aanhangwagens op weg naar containerpark emz

16 maart 2020

12u50 0 Zoersel De gemeente Zoersel klaagt over afval op de weg naar het recyclagepark. Om zwerfafval afkomstig uit de volgeladen aanhangwagens te vermijden, vraagt de gemeente om de bezoekers van het containerpark hun lading beter vast te maken.

Volgens de gemeente komt het afval vaak in de rijweg of berm terecht. Het afval is niet alleen schadelijk voor het milieu, maar kan ook ernstige schade berokkenen aan andere weggebruikers. De gemeente geeft dan ook handige tips om de lading beter vast te maken. “Span elk touw, dekzeil of spanband stevig aan. Maak lange onderdelen vast aan elkaar én aan uw aanhangwagen, zodat ze tijdens het rijden niet op de rijweg belanden. Pas uw snelheid aan, vooral bij vluchtheuvels en bij het kruisen van andere weggebruikers.”