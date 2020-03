Gemeente informeert over drie projecten van betaalbaar wonen emz

06 maart 2020

16u47 0 Zoersel De gemeente Zoersel houdt op maandag 9 maart een informatieavond over ‘betaalbaar wonen’. Op die bijeenkomst worden twee projecten in Halle-Zoersel en één in Sint-Antonius Zoersel van uitgelegd worden. De focus ligt op woonproject Kattenberg, waarbij drie van de twaalf woningen in het kader van ‘betaalbaar wonen’ verkocht zullen worden.

Momenteel lopen er in Zoersel een aantal projecten die de inwoner van de gemeente de kans geeft om bouwgronden aan te kopen aan een lagere prijs, namelijk aan tachtig procent van de marktwaarde. Daarbij gaat het om gronden van de gemeente, Igean of privaat eigendom die al dan niet voorzien worden van woningen.

Kattenberg

Een eerste project is een private onderneming van projectontwikkelaar De Beer Wonen, waarbij twaalf woningen rond een nieuw aangelegde doodlopende straat in Halle gebouwd worden. Op de vraag van de gemeente worden drie daarvan verkocht binnen het kader van ‘betaalbaar wonen’. De drie woonsten met een woonoppervlakte van ongeveer 170 vierkante meter hebben elk een carport en drie slaapkamers. In het kader daarvan heeft de gemeente Igean de opdracht gegeven een lijst kandidaat-kopers op te stellen. Daarbij krijgen kandidaten met de grootste band met Zoersel voorrang. Kandidaat-kopers moeten minstens 18 jaar oud zijn op 1 januari 2020, hebben geen andere woning of bouwgrond of verbinden zich ertoe die te verkopen, voldoen aan de inkomensvoorwaarde, wonen in Zoersel of hebben hier gewoond of gewerkt en zijn niet ouder dan veertig jaar. De laatste voorwaarde is enkel geldig op twee van de drie percelen.

Kandidatuur

Op maandag 9 maart organiseert de gemeente Zoersel samen met de projectontwikkelaar een informatieavond. Ook over de andere projecten van ‘betaalbaar wonen’ aan De Blokskens in Halle-Zoersel en op wijk Jukschot in Sint-Antonius-Zoersel zal uitleg gegeven worden. De kandidaturen voor project Kattenberg dienen uiterlijk op dinsdag 19 maart ingediend te worden bij Igean. Op donderdag 2 april zal Igean de eerst gerangschikte kandidaten uitnodigen voor de koop van een woning. Meer informatie over het project Kattenberg kan u vinden op de website van Igean.

De informatieavond start op maandag 9 maart om 19 uur 30 in de parochiezaal van Halle-Zoersel aan de Lindedreef 16.