Gemeente geeft Natuurpunt 31.000 euro subsidie voor aankoop twee percelen emz

15 februari 2020

16u31

Het Zoersels schepencollege kent een gemeentelijke subsidie toe van 31.000 euro aan vzw Natuurpunt beheer voor de aankoop van twee gronden in Zoersel. Zo kan de natuurvereniging de percelen 'Driesheidsche Bemden' en 'Verbrande Hoeve' in deelgemeente Halle aankopen om die vervolgens in te richten en te beheren als natuurreservaat.

De subsidie van 31.000 euro is een toelage bovenop de subsidies van de Vlaamse overheid. Met dat geld wil het schepencollege de gemeente Natuurpunt ondersteunen in de aankoop van twee percelen op grondgebied van de gemeente Zoersel. Op die manier wil het gemeentebestuur bijdragen aan het vormen van grotere, aaneensluitende natuur binnen groot Zoersel. De twee percelen ‘Driesheidsche Bemden’ en ‘Verbrande Hoeve’, die beide gelegen zijn tussen de Wandelweg en de Lage Weg, zijn volgens de gemeente vooral belangrijke vanwege de fauna en flora. Verder hebben ze ook een impact op de aangrenzende groengebieden.

Pachthoeve

‘De Verbrande Hoeve’ is een bijnaam van de Gasthuishoeve op de Heideweg. Eeuwenlang was het een pachthoeve van het Antwerpse Sint-Elisabethgasthuis. Een eerste pachtovereenkomst bewaard in het archief van het OCMW zou dateren van 1495. In de archieven van het kadaster wordt de hoeve in de negentiende eeuw geregistreerd als ‘de Verbrande Hoeve’ in eigendom van het Burgerlijk Gasthuis van Antwerpen. Het huidige boerenhuis met geïncorporeerde stallen en een schuur dateert uit 1887. In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben die verschillende verbouwingen ondergaan. Ook al staan de gebouwen al verschillende jaren leeg, toch heeft de hoeve zijn originele aanblik bewaard. Natuurpunt zal dat perceel nu aankopen met steun van de gemeente om in te richten als een gebied voor erfgoed en natuur.