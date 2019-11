Gemeente geeft geen gratis muizenvergif meer Ewoud Meeusen

16u56 0 Zoersel Het gemeentebestuur besliste deze week om de voorraad vergif tegen muizen niet meer aan te vullen. Voordien kon de inwoner van Zoersel aan het onthaal van de gemeente terecht voor gratis muizengif. Dat strookte volgens het Zoerselse bestuur niet meer met het huidige beleid rond pesticiden en gif.

De Zoerselaar kan geen beroep meer doen op gratis muizengif van de gemeente. Muizen worden steeds ongevoeliger voor het gif: het heeft weinig of geen effect. Daarentegen werden andere fauna, organismen en zelfs huisdieren slachtoffer van het muizengif als het foutief gebruikt werd. Door het stopzetten van gratis muizengif, versterkt het gemeentebestuur zijn ‘zonder is gezonder’-visie, namelijk burgers aansporen om zo weinig mogelijk pesticiden en gif te gebruiken.

Preventieve en milieuvriendelijke maatregelen

Het gemeentebestuur reikt wel alternatieven aan. Aangeraden is het dicht maken van brede speleten en kieren dicht. Daarenboven moet voedsel opgeborgen worden in goed afgesloten, metalen of hard plastic bussen en dozen. Als de muizen ondanks de kat toch binnen geraken, zijn muizenklemmen veel efficiënter dan vergif.

