Gemeente gaat opnieuw onthaalmoment organiseren voor nieuwe inwoners Toon Verheijen

28 augustus 2019

11u18 0 Zoersel Oppositiepartij h-EERLIJK ZOERSEL pleit ervoor om opnieuw een onthaalmoment voor nieuwe inwoners in Zoersel te organiseren. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

“Zoersel was een van de eerste Vlaamse gemeenten die een onthaalmoment voor nieuwe inwoners inrichtte. Heel wat andere gemeenten zoals Schilde en Malle hebben dit voorbeeld nadien gevolgd,” zegt Jos Vekemans (voorzitter h-EERLIJK ZOERSEL). “Mensen moeten op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met de gemeente voor informatie en praktische zaken. En voor nieuwe inwoners is dat niet altijd evident. Een onthaalmoment lijkt ons daarom geen overbodige luxe.” Tom Sleeuwaert sluit zich daarbij aan. “Vorig jaar kwamen er maar liefst 1377 nieuwe inwoners in Zoersel wonen. We vinden het daarom ook belangrijk dat nieuwe inwoners kennismaken met de middenstand en het rijke verenigingsleven van onze gemeente. De beste manier om je thuis te voelen in je nieuwe gemeente is door deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden, door je aan te sluiten bij een club, door mensen tegen te komen bij de bakker om de hoek.”

Het voorstel van h-EERLIJK ZOERSEL werd op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. “We gaan om nieuwe inwoners wegwijs te maken in onze gemeente opnieuw een onthaalmoment inrichten. We gaan dat één keer doen om daarna te evalueren of de interesse groot genoeg is en of de formule aanslaat. We verwelkomen de nieuwe inwoners met een drankje in de aanwezigheid van het bestuur en de administratie. Onze nieuwe inwoners krijgen dan in de gelegenheid om vragen te stellen en informatie in te winnen om zo sneller hun weg te vinden naar diensten, vrijetijdsbesteding en andere zaken”, zegt Karin Verbiest, fractievoorzitter van N-VA.

Meer over Zoersel

politiek

Zoersel