Gemeente activeert bestaand netwerk van vrijwilligers om ouderen bij te staan tijdens coronacrisis Sander Bral

15 maart 2020

18u56 12 Zoersel Net zoals in de rest van Vlaanderen worden er ook in Zoersel solidariteitsacties opgezet in deze barre coronatijden. Anders in Zoersel misschien is dat er in de gemeente al twintig jaar ingezet wordt op het sociaal contact met ouderen via de acties ‘Wij weten elkaar wonen’ en het kerstfonds. De gemeente spreekt de bestaande netwerken nu aan om mensen die geïsoleerd dreigen te geraken in deze crisis, te helpen.

Om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan, startte het gemeentebestuur en het OCMW in Zoersel al jaren geleden met bezoekjes. Vrijwilligers van de seniorenraad en vele andere verenigingen gaan twee keer per jaar langs. Tijdens de zomerperiode worden er koekjes uitgedeeld, gebakken door mensen die in woonzorgcentrum Monnikkenheide wonen, en tijdens de kerstperiode gaan de vrijwilligers rond met fruitmandjes, gemaakt met de opbrengst van onder andere de stand van het gemeentepersoneel op de kerstmarkt.

“Elke keer opnieuw gaat dat over erg warme acties, heel wat mensen zitten echt op die bezoekjes te wachten”, zegt Katrien Schryvers (CD&V), die burgemeester was toen de acties twintig jaar geleden werden opgezet en nu ook drijvende kracht is vanuit de oppositie. “Als vrijwilligers zien dat er nood is aan hulp of zorg, vragen we ook om dat te melden aan de sociale dienst.”

1.200 ouderen

Tijdens de laatste kerstperiode kregen ongeveer 1.200 Zoerselse ouderen een bezoekje van de vrijwilligers. “Dat sterk netwerk willen wij nu ook gebruiken om tijdens de coronacrisis de ouderen bij te staan”, gaat Schryvers verder. “Ik wil de vrijwilligers van de verenigingen en wijkraden die in de zomer en rond kerstmis ouderen bezoeken, er nu ook voor te zorgen dat ouderen contact en hulp blijven hebben. Het gaat dan uiteraard niet om fysieke bezoeken op dit moment, maar wel over een telefoontje of briefje om te laten voelen dat er aan hen gedacht wordt”, benadrukt Schryvers.

Schepen Cindy Van Paesschen (N-VA) en voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst reageert enthousiast. “Zoersel zet al jaren in op een sterk netwerk met ouderen, het zou mooi zijn als we dat netwerk ook kunnen aanspreken in de huidige moeilijke periode. Zoersel heeft zich al zo vaak getoond als warme gemeenschap, samen komen we hier door!”

Vrijwilligers die willen meehelpen aan deze actie kunnen dat laten weten via gemeente@zoersel.be. Maandag worden de contacten gelegd en verdere afspraken gemaakt.