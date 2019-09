Gemachtigde opzichters in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

02 september 2019

10u33

Leden van CD&V in Zoersel hebben op de eerste schooldag niet de kindjes in de bloemetjes gezet, maar wel de gemachtigde opzichters die vanaf vandaag weer elke schooldag paraat staan. “Deze mensen zorgen er mee voor dat de vele kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, veilig kunnen oversteken”, vertellen Lander Van Steen, voorzitter van Jong CD&V Zoersel, en Katrien Schrijvers. “Deze vrijwilligers trotseren dagelijks weer en wind om scholieren te voet of op de fiets veilig de straat te laten oversteken. Ze staan elke schooldag al heel vroeg paraat aan drukbezochte oversteekplaatsen op weg naar de scholen in onze gemeente. Dat maatschappelijk engagement verdient echt wel een bloemetje. Dat doen we de eerste schooldag niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk.”