Gelauwerde verhalen Zoerselse kinderen vertaald voor Bohicon: “Trots dat ik dat heb kunnen bereiken”

emz

19 februari 2020

19u44 0 Zoersel Afgelopen zondag kroonde Emily Joossens (10) zich in Zoersel tot winnares van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds. Adriaan Sluis (11) kreeg de titel voor het beste werk uit het zesde leerjaar. Hun verhalen rond het thema ‘Buren’ zullen vertaald worden naar het Frans en het ‘Fon’, het dialect van Benin. “Zelf schrijf ik ook wel gedichten”, zegt winnares Emily.

Voor het zevende jaar op rij organiseerde het Davidsfonds ‘Junior Journalist’, de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen. Dit jaar stond die in het thema van ‘Buren’. Ook in Zoersel namen tweehonderd leerlingen van de derde graad uit de lagere scholen deel. De drie beste kandidaten gekozen door een vakkundige jury, mochten afgelopen zondag hun verhaal komen voorlezen in de bibliotheek van Zoersel. “Terwijl Adriaan werd gekozen als beste schrijver van het zesde leerjaar, won Emily die titel voor het vijfde leerjaar. Uiteindelijk bekroonde burgemeester Liesbeth Verstreken Emily als dé winnares”, zegt Johan Strubbe, ondervoorzitter van Davidsfonds Zoersel. Het winnende werk van Emily gaat door naar de provinciale verkiezing.

Fantasie

Voor Emily van basisschool Beuk en Noot kwam de overwinning onverwacht. “Ik schrijf en lees zelf wel graag, maar toch had ik het niet verwacht”, glundert Emily. Met haar verhaal ‘De vreemde buurman’ schrijft ze over een zonderling. Het hoofdpersonage ontdekt dat zijn buurman stiekem breit. Wanneer ze dat ontdekt, vreest hij dat de protagonist hem daarvoor raar zal bekijken. “Nee, wat is er erg aan? Ik vind breien ook leuk, hoor. Het maakt toch niet uit wat jongens of meisjes graag doen. Ik voetbal ook graag, hoor. En vanaf die dag breiden, voetbalden en speelden we elke dag samen”, eindigt het verhaal. De inspiratie voor het verhaal had zijn wortels in Emily’s leefwereld. “Vorig jaar mochten we van de jongens niet meevoetballen op de speelplaats. Dat vond ik jammer, want ik voetbalde wel graag. Ik wil de belangrijke boodschap geven dat het uitmaakt wat jongens of meisjes graag doen”, zegt Emily.

Ook Adriaan van Klim Op haalde de mosterd voor zijn verhaal uit zijn eigen omgeving. Met ‘Jef Boem’ beschreef hij een uitvinder die na vele pogingen dan toch slaagt: “De buurman stopt een oude krant erin. We zitten allemaal te wachten op de explosie, zelfs Jef. Maar het komt niet, want uit de machine komt een appel”, gaat het verhaal. Als kind droomde ook Adriaan ervan om uitvinder te worden. “De jury prees zijn fantasie, maar vooral zijn humor in het verhaal. Dat is iets wat vaak niet voorkomt in verhalen van kinderen”, licht Strubbe toe. “In de klas ben ik inderdaad wel de grapjas”, lacht Adriaan.

Bohicon

De fantasierijke verhalen van Adriaan en Emily zal door Zoersel ingezet worden voor haar stedenband met Bohicon in het Afrikaanse Benin. Daar loopt ook een samenwerkingsproject tussen de bibliotheken. “De werken zullen vertaald worden naar het Frans en het ‘Fon’, het lokale dialect in Bohicon. De Zoerselse tekenacademie zal de verhalen opfleuren met bijbehorende tekeningen, zodat die als voorleesplaten gebruikt kunnen worden met een prent op de voorkant en de tekst op de achterkant. We willen op termijn de verhalen van Adriaan en Emily dus verspreiden in de verschillende scholen daar”, licht bibliothecaris Erik Breuls toe. Daarover zijn de veelbelovende schrijftalenten laaiend enthousiast. “Dat is leuk, want mijn vriendinnetjes zitten bij de tekenacademie”, lacht Emily. “Ik ben trots op mezelf dat ik dat heb kunnen bereiken”, besluit Adriaan.