Geen waarschuwing, geen vervolg: parket seponeert klacht tegen gemeenteraadsvoorzitter wegens laster en aanzetten tot haat emz

12 juni 2020

19u12 1 Zoersel Marcel De Vos (N-VA) zal niet vervolgd worden na de politionele klacht van Vlaams Belang Zoersel-voorzitter Wouter Bollansée. Marcel De Vos (N-VA) zal niet vervolgd worden na de politionele klacht van Vlaams Belang Zoersel-voorzitter Wouter Bollansée. Die laatste beschuldigde de Zoerselse gemeenteraadsvoorzitter van laster en eerroof enerzijds en aanzetten tot haat of geweld en discriminatie anderzijds . Ook van de seponering maar mits waarschuwing is geen sprake, zoals eerder wel verondersteld werd. Dat was een fout van het Antwerps parket.

De aanleiding voor de klacht was het feit dat De Vos de oppositiepartij Vlaams Belang Zoersel in een e-mailverkeer met de pers ‘fascistoïde’ genoemd had. Dat was het gevolg van een aanhoudend steekspel tussen de Vlaams Belang Zoersel-voorzitter Wouter Bollansée en de gemeenteraadsvoorzitter. Op vrijdag 8 mei stapte Bollansée naar de lokale politie om klacht in te dienen. “Het moet gedaan zijn om ons in de hoek van het fascisme te duwen”, klonk het.

Een week later kreeg Bollansée een brief van het Antwerps parket waarin te lezen stond dat de zaak geseponeerd zou worden, maar dat De Vos wel op de vingers getikt zou worden: de zogenaamde ‘pretoriaanse probatie’. Toen kwam De Vos uit de lucht gevallen, omdat hij zelf geen waarschuwing of brief zou gekregen hebben. Daarom besloot de N-VA’er zich te richten tot het parket.

Géén waarschuwing

Op vrijdag kreeg hij antwoord van de Procureur des Konings van het parket Antwerpen, Franky De Keyzer. Die gaf meer toelichting bij de zaak. Zo werd het dossier op dinsdag 12 mei geseponeerd. De feiten zouden een ‘drukpersmisdrijf’ zijn, waardoor de zaak doorgestuurd zou moeten worden naar het Hof van Assisen. Vanwege andere prioriteiten kreeg de proces-verbaal geen vervolg.

Dat zou dan ook gemeld zijn aan Bollansée. Een fout in de administratie zou echter een tweede brief naar de VB-voorzitter hebben gestuurd, waarin verkeerdelijk gemeld zou zijn dat De Vos een waarschuwing zou hebben gekregen. Voor De Vos was de opluchting groot toen hij het nieuws vernam.