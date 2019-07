Geen schatten maar wel pareltjes én unieke Merho-tentoonstelling tijdens Stripfestival ADA

08 juli 2019

08u36 0

De Kiekeboes en Zoersel, het is een band die waarschijnlijk de eeuwigheid zal overleven. En om die liefde nog wat extra in de verf te zetten, stippelde de dienst toerisme samen met de bibliotheek een fiets- en wandelroute uit. Die leidt je naar verschillende locaties uit de populaire stripreeks.

Om die wandeling dan weer in de kijker te zetten, organiseerde de bibliotheek een heus stripfestival. Peter Van Hooydonck, stripkenner en bekend van het VTM-programma Rijker dan je denkt, taxeerde strips van bezoekers. Grote schatten werden echter niet gevonden maar wel enkele pareltjes.

De grote verrassing was echter de onverwachte komst van Merho zelf, die voor de gelegenheid een exclusieve tentoonstelling meebracht en uitleende aan de bibliotheek. In die tentoonstelling zie je unieke potloodtekeningen die eerder al te zien waren in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen.