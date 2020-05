Geen feest, maar wél een spandoek in de voortuin: familie viert diamanten huwelijk ‘moemoe’ en ‘vava’ emz

04 mei 2020

18u48 3 Zoersel De coronacrisis steekt een stokje voor de feesten ter ere van huwelijksjubilea. Zo konden ook Maria Willems (84) en Leon Van Ostaeyen (88) uit Zoersel hun zestigjarige huwelijksverjaardag niet ten volle vieren met hun familie. Met een spandoek in de voortuin ging de gelegenheid toch niet ongezien voorbij. “Ik ben heel blij dat mijn kinderen en kleinkinderen er toch aan gedacht hebben”, glundert Maria.

Op 4 mei 1960 traden Maria en Leon in het huwelijksbootje. De twee leerden elkaar kennen in hun geboortedorp Malle. Zestig jaar later houdt dat huwelijk nog steeds stand. Om dat te vieren stond er normaal gezien op 10 mei een feestje gepland in de zaal aan de Sint-Pauluskerk. Dat kon echter niet doorgaan ten gevolge van de coronamaatregelen. “Daar heb ik toch wel veel spijt van”, zucht Maria. De familieleden staken ‘moemoe’ en ‘vava’ een hart onder de riem met een grote spandoek voor het diamanten paar.