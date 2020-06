Geen boerenfestijn op Einhoven dit jaar: Dag van de Landbouw afgelast emz

11u14 1 Zoersel De inwoners van de gemeente Zoersel moeten het dit jaar in september doen zonder tochtje met de huifkar, testrit met de tractor of boerenbal op gehucht Einhoven. De Landelijke Gilde en KVLV van Zoersel hebben besloten om de erg populaire Dag van de Landbouw af te gelasten vanwege de coronacrisis.

Het coronavirus gooit nu ook roet in het eten bij de Dag van de Landbouw. “Het is een massa-evenement dat veel voorbereiding vergt. Aangezien het nog onduidelijk is welke maatregelen zullen gelden, zijn we van oordeel dat het voor zowel de vrijwilligers als de feestvierders beter is om geen Dag van de Landbouw te organiseren”, klinkt het bij de organisatie.

Oude ambachten

Ondanks dat jammer nieuws blikken De Landelijke Gilde en KVLV Zoersel al wel vooruit op de volgende editie. “Die zal doorgaan op zaterdag 25 september en zondag 26 september 2021. Als vanouds zullen we samen met jullie een groots evenement organiseren.” Daarbij licht de organisatie al een tipje van de sluier. De Dag van de Landbouw zal komend jaar in teken van ‘oude ambachten’ staan.