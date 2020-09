Geen beachparty, wel een beachbar: KLJ Zoersel pakt uit met coronaveilig alternatief emz

04 september 2020

19u28 0 Zoersel Een grootschalige fuif organiseren mag in tijden van corona nog niet. Dat betekent ook geen Beachparty van KLJ Zoersel dit jaar. Maar de jeugdbeweging komt wel met een origineel én coronaveilig alternatief: op zaterdag en zondag zorgt ze met een beachbar voor een zomers sfeertje.

Normaal gezien sluiten in Zoersel een 1.200 jongeren de zomer af met de Beachparty, een fuif georganiseerd door KLJ Zoersel. Vanwege het coronavirus viel die fuif op vrijdagavond echter in het water. Ook de quiz op zaterdag en de familiedag op zondag moesten eraan geloven.

Snel omgeschakeld

De flexibele KLJ-leiding heeft gelukkig een alternatief in elkaar gebokst. Vrijdag hield de jeugdbeweging een lasagneverkoop. Een geslaagde actie: 631 lasagnes werden verkocht. Op zaterdag en zondag zet de vereniging een beachbar in open lucht op poten. “We zijn lang blijven hopen op onze fuif, maar we hebben dan toch vrij snel kunnen omschakelen”, aldus Lauranne Vertongen.

Net als bij andere evenementen in de buitenlucht kan de beachbar maximaal 400 personen ontvangen in bubbels van maximaal tien personen. De KLJ is al blij dat ze dit mag organiseren. “Dan heeft iedereen iets om naar uit te kijken”, vertelt leidster Nette Sepot.

Zoersels zomergevoel

Naast het standaardaanbod drankjes zorgen sangria, hugo en virgin mojito voor een zomers tintje. Ook zware bieren zijn verkrijgbaar. Daarnaast voorziet KLJ op zaterdag- en zondagnamiddag een streepje muziek. Zaterdagavond kunnen bezoekers de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Denemarken op groot scherm volgen. En ook aan de kinderen wordt gedacht. “Net als op onze familiedag kunnen ze meedoen aan de vijfkamp. En er staan springkussens”, zegt Lauranne.

De beachbar vindt plaats aan de terreinen van KLJ Zoersel aan De Reiger 29 in Zoersel. Op zaterdag 5 september en zondag 6 september is de beachbar geopend van 12 uur tot 01 uur. Meer informatie op de Facebookpagina van het evenement.