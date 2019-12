GAS-reglement in de maak tegen illegale verkoop en misbruik van lachgas Ewoud Meeusen

17 december 2019

19u05 0 Zoersel De Lokale Politiezone Voorkempen wil het misbruik van lachgas een halt toeroepen. De verkoop van de patronen wordt op termijn aan banden gelegd.

Lachgaspatronen kan je nu nog gewoon kopen in de winkel. Ze worden gebruikt voor slagroomspuiten. Maar jongeren kopen ze om het lachgas te inhaleren, omdat dit een korte roes veroorzaakt. Geheel onschuldig is het fenomeen niet. Lachgas kan een grote negatieve impact op de gezondheid hebben. Afgelopen zomer trok schepen Olivier Rul (Open Vld) dan ook op onderzoek. Hij ontdekte dat lachgaspatronen ook in de nachtwinkels te koop werden aangeboden. Het Zoersels gemeentebestuur legde het probleem voor op de raad van de Lokale Politie Voorkempen. “Ook de andere gemeentes Brecht, Schilde en Malle waren voorstander om wettelijke bepalingen omtrent lachgaspatronen op te nemen in het GAS-reglement. De regelgeving is nu in de maak, al is daar ook geduld voor nodig”, verklaart Rul. De schepen voor Jeugd hoopt dat het GAS-reglement tegen de lente van 2020 in werking zou kunnen treden. Daarbij gaat het niet om de professionele distributie. Wel zou de politie dan de illegale verkoop en het gebruik van lachgas kunnen bestraffen met GAS-boetes.