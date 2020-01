Fotoclub Obscura viert 45-jarig bestaan met fotosalon: “Nooit gedacht dat we zo lang zouden bestaan” emz

17 januari 2020

14u03 0 Zoersel De Zoerselse fotoclub Obscura bestaat in 2020 45 jaar. Dat vieren de zestig leden met hun jaarlijks fotosalon. Daarbij zijn beelden van natuur, architectuur, modellen en nog veel meer te bewonderen. “In onze club hebben we een heel mooie waaier aan fotografen”, vertelt voorzitter Paul De Houwer (65).

Al in zijn jonge jaren was Paul gebeten door de fotografiemicrobe: “Toen ik elf jaar was, trok ik in het dorp rond om mensen op beeld vast te leggen met een oud ‘kodakske’ van ons vader. Er moest maar iets te doen zijn, en ik was er”, klinkt het.

Het sprookjesverhaal van de fotovereniging Obscura begon in café De Canada: “Daar ontmoette ik de gepassioneerde fotograaf Jef De Beuckeleer. We hebben dan samen een club opgericht. Onze eerste vergadering was in brasserie In de Wandeling aan de open haard”, vertelt Paul.

Ruimte

Zelf heeft Paul altijd al een voorliefde gehad voor het fotograferen van modellen: “Ondertussen heb ik al een archief van meer dan een miljoen foto’s”, zegt hij.

De tentoonstelling biedt plaats voor dertig printwerken: “We hebben sinds twee jaar ervoor gekozen de werken op een groot canvas af te beelden. Op sommige fotosalons staan in een kleine ruimte honderden exemplaren opgepropt. Bij ons kan je van aan de tafels over de foto’s praten. Daarnaast hebben foto’s ook ruimte nodig”, beargumenteert Paul.

Om toch iets meer werk te kunnen tentoonstellen, wordt bij iedere geprinte foto constant drie andere beelden digitaal geprojecteerd op een scherm.

Groei

De fotoclub, die iedere donderdag bijeenkomt, blijft groeien: “Ik denk ook dat onze fotosalons steeds gaan uitbreiden. Wat volgend jaar betreft, veronderstel ik dat twintig procent meer zal willen tentoonstellen. Terwijl we in ons klein lokaaltje in De Reiger met tien waren, zijn we in de kelder van het Zonneputteke met een zestigtal. Binnenkort verhuizen we ook naar ons nieuwe plekje in de Kapelstraat. Voor mij is het een verrassing dat we het zolang blijven volhouden. Verder had ik nooit gedacht dat we ooit zo groot zouden zouden”, besluit voorzitter Paul.

Het fotosalon van fotoclub Obscura vindt plaats op zaterdag 18 januari tussen 10.00 uur en 20.00 uur en op zondag 19 januari tussen 10.00 uur en 19.00 uur. De toegang is gratis.