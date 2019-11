Finaal negatief advies van provinciaal ambtenaar voor bouw dorpszaal in pastorijtuin Halle Ewoud Meeusen

13 november 2019

20u03 0 Zoersel Als het van de provinciale administratie afhangt, krijgt de gemeente Zoersel geen vergunning voor een nieuwe dorpszaal in de historische pastorijtuin van Halle. Voor de tweede keer is het advies van de provinciale ambtenaar negatief. Voor het tweede onderzoek bracht burgerbeweging OverHal, die een beroepsprocedure inspande tegen de bouw van de dorpszaal, 553 bezwaarschriften naar het administratief centrum van Zoersel: “We zijn blij dat die erkend worden door de provinciale diensten”, vertelt Marc De Maeseneer, voorzitter van OverHal. Burgemeester Liesbeth Verstreken is het niet eens met de provinciale ambtenaar.

Argumentatie op een rijtje

Over ongeveer een maand beslist de deputatie definitief over de vraag of de gemeente Zoersel een vergunning krijgt voor de bouw van de dorpszaal. Burgemeester Verstreken vindt dat de provinciale ambtenaar hun plannen oppervlakkig benaderde: “Een aantal aspecten zijn behandeld zonder realiteitszin. Qua functie en maximum aantal gasten zal de dorpszaal gelijk zijn aan de huidige parochiezaal Sint-Martinus. Het advies gaat ook niet in op alle elementen. Wij zullen nog voor de deputatie nog uitgebreid antwoorden met onze argumentatie.”