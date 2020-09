Fietstocht voor betere geestelijke gezondheid houdt halt in Bethanië: “Ook wij proberen de taboes rond psychosegevoeligheid te doorbreken” Sander Bral

06 september 2020

17u20 0 Zoersel Veertien dagen lang Veertien dagen lang kruipt de Lierse Anneke Krols (37) op de fiets om geld in te zamelen voor de vzw UilenSpiegel, die zich bezig houdt met geestelijke gezondheid. Een goed doel dat uiteraard ook gesteund wordt door psychiatrisch centrum Bethanië in Zoersel. Anneke hield er zondagmiddag even stop en werd er met veel dankbaarheid onthaald. “Geestelijke gezondheidszorg kan nooit te veel positief in de kijker gezet worden.”



Onder de noemer ‘Trappen Tegen Grenzen’ fietst de 37-jarige Anneke Krols uit Lier veertien dagen lang om geld in te zamelen voor mensen met psychosegevoeligheid. “Zelf verloor ik al eens dat evenwicht en mijn fiets hielp toen in het vinden van een soepele kadans”, legde Anneke eerder al uit. Anneke zamelde nog voor ze zondagochtend van start ging al meer dan 3.600 euro in voor UilenSpiegel. De vzw organiseert onder andere lotgenotengroepen voor personen met psychosegevoeligheid die een positief en ondersteunend effect hebben op de aangesloten mensen.

Het startschot werd zondagochtend om 9.30 uur gegeven in Lier en tien minuten later sloten onder andere Dimitri Leue, Jan Hautekiet en Rick De Leeuw aan die het project steunen. De ervaringsdeskundigen van Bethanië ontvingen een kleine twee uur later het peloton met open armen.

Bethanië

“Waarom Bethanië dit project steunt? Om verschillende redenen”, zegt Dennis Bruyninckx van het centrum. “Ten eerste proberen wij zelf, onder meer via het ‘stigWA-project’, het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te doorbreken. Verder erkennen wij het belang van lotgenoten voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Dat geven wij binnen Bethanië vorm door in te zetten op onder meer ervaringsdeskundigen. Tot slot zijn wij van mening dat geestelijke gezondheidszorg nooit te veel positief in de kijker gezet kan worden.”