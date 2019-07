Fiets- en voetpad De Bergen heraangelegd Toon Verheijen

29 juli 2019

Een aannemer heeft het voet- en fietspad tussen de in- en uitrit van De Bergen heraangelegd. Het voetpad werd er smaller zodat er het fietspad voortaan in twee richtingen gebruikt kan worden. De gemeente liet de werken uitvoeren zodat fietsers voor het korte stukje niet twee keer moeten oversteken. De werken kaderen in de uitrol van een fietsnetwerk dat de gemeente wil realiseren langs de doortocht van Halle. Ook het nieuwe zebrapad ter hoogte van de Brakenberg is één van de maatregelen die deel uitmaken van het fietsnetwerk.